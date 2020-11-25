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Банда телефонных мошенников похитила у россиян 12 млн рублей

15:14
  • среда
  • 25 ноября 2020

Они задержаны

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали группу мошенников, которая похитила с банковских счетов горожан почти 12 миллионов рублей.

Злоумышленники звонили жертве, представляясь сотрудниками службы безопасности, предупреждали о взломе карты и предлагали ее заблокировать. А чтобы человек поверил их словам, просили продиктовать пароль автоматической системе.

После этого счета регистрировали на временные номера телефонов и снимали все деньги. В ходе расследования были задержаны двое мужчин и женщина. Каждому грозит до шести лет лишения свободы, передает "ТВ Центр".

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