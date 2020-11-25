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Московское метро помогает животным из приютов найти новый дом

15:16
  • среда
  • 25 ноября 2020

Благодаря проекту более 20 бездомных животных уже обрели заботливых хозяев

В столичной подземке на синей ветке запустили специальный состав, который назвали: "Хвосты и лапки". В вагонах разместили фотографии собак и кошек, а ещё QR-код с анкетой каждого претендента.

Такая улыбка затмит любую голливудскую. Из щенка, подобранного на стройке, Синди превратилась в рыжую красавицу. Абсолютно здорова, привита и стерилизована - готова к переезду.

Найти семью помог проект "Хвосты и лапки" - в московском метро с начала ноября курсирует поезд с фотографиями собак и кошек, которые ищут семью. Синди была на запуске "хвостатого" состава. Внутри вагонов - портреты 72 животных, по QR-коду можно перейти на анкету каждого. Для виртуального знакомства запущена и одноименная онлайн-платформа "Хвосты и лапки".

Из этого кошачьего приюта после старта проекта уезжает в семью уже третий питомец. Все будущие хозяева проходят строгое собеседование. Ведь есть целый список условий.

"Мы не отдаем питомцев в подарок, не отдаем на самовыгул, потому что зачастую это приводит к гибели питомцев, мы не отдаем животных, если окна не защищенные - люди должны понимать, что москитная сетка не защищает от выпадения питомца. Необходима специальная "анти-кошка", которая делается из более плотного материала, плюс, она крепится в окно специальным образом, ее невозможно выбить", - рассказала PR -директор приюта "Муркоша" Янна Серкова.

После выбора питомца будущие хозяева подписывают договор ответственного содержания и обязуются присылать регулярные фото и видеоотчеты. А из подмосковного приюта "Юна" подопечных привозят сами, проводят инструктаж, оценивают условия и помогают животному адаптироваться. Но Синди помощь почти не требуется. Преодолев стеснение, она уверенно пошла исследовать новый дом под шокированным и явно неодобрительным взглядом кота Васьки, которого в свое время тоже взяли с улицы.

Будущие звезды метро - строгие только на вид. А на самом деле, очень волнуются. Окажется ли среди пассажиров тот самый, кто примет в семью, подарит заботу и дом.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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