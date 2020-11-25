Неизвестный за рулем автомобиля протаранил ворота резиденции Меркель

Сообщений о жертвах не поступало

Ворота резиденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине подверглись испытанию на прочность. В них на полном ходу врезался автомобиль.

Об инциденте возле резиденции канцлера сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия. Детали пока не сообщаются, данных о жертвах нет.

Предполагают, что инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер. Как известно, Ангела Меркель 25 ноября планировала провести видеосовещание с членами правительства. Предмет обсуждения – продление локдауна в Германии и обсуждение мер по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

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