ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неизвестный за рулем автомобиля протаранил ворота резиденции Меркель

12:40
  • среда
  • 25 ноября 2020

Сообщений о жертвах не поступало

Ворота резиденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине подверглись испытанию на прочность. В них на полном ходу врезался автомобиль.
Меркель пообещала немцам тяжелые времена из-за коронавируса

Об инциденте возле резиденции канцлера сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия. Детали пока не сообщаются, данных о жертвах нет.

Предполагают, что инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер. Как известно, Ангела Меркель 25 ноября планировала провести видеосовещание с членами правительства. Предмет обсуждения – продление локдауна в Германии и обсуждение мер по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Берлина на месте происшествия
Полиция Берлина на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.