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У Меган Маркл случился выкидыш

12:59
  • среда
  • 25 ноября 2020

У 39-летней экс-актрисы есть один ребенок

Супруга принца Гарри Меган Маркл призналась, что у нее случился выкидыш. Это произошло уже после переезда пары в Соединенные Штаты.

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Меган рассказала, как однажды во время беременности ухаживала за первенцем Арчи и вдруг почувствовала сильную боль.

"Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Эта веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением того, что что-то случилось. Я обнимала своего первого ребенка, зная, что теряю второго", - сообщила жена британского принца.

После случившегося она отправилась в больницу, ее сопровождал супруг, передает The New York Times.

Маркл добавила, что выкидыш – нередкое окончание беременности, однако многие женщины стараются не говорить об этом. Она призвала людей делиться своей болью, поскольку это первый шаг к исцелению не только одного человека, но и общества в целом.

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