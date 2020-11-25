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Песков объяснил, почему Путин не боится коронавируса

12:57
  • среда
  • 25 ноября 2020

Президент возвращается к активному графику командировок

Владимир Путин возвращается к более активному графику командировок по стране. Это стало возможным благодаря наработанным мерам по защите от коронавируса, пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков объяснил, почему Путин еще не привился от коронавируса

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - заявил представитель Кремля.

Песков таким образом ответил на вопрос, действительно ли планируется поездка российского лидера в Тобольск, который уже украшают к возможному визиту Путина. Пресс-секретарь президента заметил, что украшение города – это еще не повод для подобной информации. И пообещал держать журналистов в курсе дальнейших поездок главы государства в регионы.

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