Назван самый распространенный симптом коронавируса

Это не кашель, как считалось ранее

Управление национальной статистики Великобритании выяснило, что чаще всего пациенты с коронавирусной инфекцией жалуются на потерю обоняния и вкуса (аносмия). Этот симптом зафиксировали во всех возрастных группах.

Как пишет The Mirror, 20-40% пациентов старше 35 лет теряли обоняние и вкус во время болезни. У 15-25% наблюдалась повышенная температура, а у 13-18% - кашель.

60% более молодых людей, перенесших коронавирус, жаловались на аносмию.

Раньше считалось, что самый частый симптом COVID-19 - это сухой кашель.

"Предупреждениям о том, что следует остерегаться лихорадки и сухого кашля, предшествовали сообщения о том, что люди теряют обоняние и вкус", - сообщили в Управлении национальной статистики.

По последним данным, свыше 60 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,4 миллиона скончались.

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