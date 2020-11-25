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Назван самый распространенный симптом коронавируса

13:25
  • среда
  • 25 ноября 2020

Это не кашель, как считалось ранее

Управление национальной статистики Великобритании выяснило, что чаще всего пациенты с коронавирусной инфекцией жалуются на потерю обоняния и вкуса (аносмия). Этот симптом зафиксировали во всех возрастных группах.  
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Как пишет The Mirror, 20-40% пациентов старше 35 лет теряли обоняние и вкус во время болезни. У 15-25% наблюдалась повышенная температура, а у 13-18% - кашель. 

60% более молодых людей, перенесших коронавирус, жаловались на аносмию. 

Раньше считалось, что самый частый симптом COVID-19 - это сухой кашель.  

"Предупреждениям о том, что следует остерегаться лихорадки и сухого кашля, предшествовали сообщения о том, что люди теряют обоняние и вкус", - сообщили в Управлении национальной статистики. 

По последним данным, свыше 60 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,4 миллиона скончались.

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