Полиция задержала таранившего ворота резиденции Меркель водителя

Полиция предполагает спланированную акцию

Полиция Берлина задержала водителя автомобиля, который 25 ноября врезался в ворота резиденции федерального канцлера Германии. Предполагают, что речь идет о спланированной акции.

"В настоящее время находимся с коллегами из федеральной полиции на задании у ведомства федерального канцлера. Перед воротами здания стоит авто - мы проверяем, направил ли водитель автомобиль на них. Он задержан полицией", - сообщили в полиции.

У Ангелы Меркель 25 ноября запланировано совещание с правительством и главами регионов. Речь пойдет о продлении введенного из-за коронавируса локдауна и возможном ужесточении ограничительных мер. На автомобиле, таранившем ворота резиденции канцлера, надписи, направленные против такой политики властей, передает ТАСС.

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