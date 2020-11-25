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Полиция задержала таранившего ворота резиденции Меркель водителя

13:39
  • среда
  • 25 ноября 2020

Полиция предполагает спланированную акцию

Полиция Берлина задержала водителя автомобиля, который 25 ноября врезался в ворота резиденции федерального канцлера Германии. Предполагают, что речь идет о спланированной акции.
Неизвестный за рулем автомобиля протаранил ворота резиденции Меркель

"В настоящее время находимся с коллегами из федеральной полиции на задании у ведомства федерального канцлера. Перед воротами здания стоит авто - мы проверяем, направил ли водитель автомобиль на них. Он задержан полицией", - сообщили в полиции.

У Ангелы Меркель 25 ноября запланировано совещание с правительством и главами регионов. Речь пойдет о продлении введенного из-за коронавируса локдауна и возможном ужесточении ограничительных мер. На автомобиле, таранившем ворота резиденции канцлера, надписи, направленные против такой политики властей, передает ТАСС.

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