США могут ввести санкции против Минобороны России

Соответствующее предложение поступило от администрации Трампа

Администрация действующего президента США Дональда Трампа предложила внести в новый санкционный список Соединенных Штатов российское Министерство обороны и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента России.

Также в проекте документа значатся несколько предприятий ОПК и гражданской промышленности, подведомственный центр Минобороны и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Отмечается, что новый санкционный список связан с ограничениями, которые Америка может ввести в отношении почти сотни компаний из Китая, сотрудничающих с военными, и без малого трех десятков российских организаций, передает РИА Новости.

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