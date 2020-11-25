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Россиянин рассказал, как на Бали лечат туристов с коронавирусом

14:17
  • среда
  • 25 ноября 2020

Незадолго до болезни у мужчины закончилась медицинская страховка

Блогер Макс из России, несмотря пандемию COVID-19, решил провести зиму на Бали, где и заразился коронавирусом. Молодой человек подчеркнул, что за месяц до болезни у него закончилась медицинская страховка, которую он не стал продлевать.

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Около недели назад молодой человек почувствовал недомогание, которое с каждым днем все усиливалось, передает TourDom.

"На четвертый день, когда я сам не мог даже дойти до кухни, друзья настояли на поездке в госпиталь. Бали — это как большая деревня. Больницы здесь еще не достигли пика прогресса XXI века", - рассказал турист.

Но, несмотря на качество сервиса и медуслуг, цены в больницах на острове нельзя назвать приятными. По словам блогера, один только визит к врачу обошелся ему в 1,5 тысячи рублей. Молодого человека осмотрели, взяли анализы и отправили обратно в отель с температурой под 40 градусов, даже не назначив лечения. Суммарно за все процедуры заплатить пришлось порядка 20 тысяч рублей.

"От безысходности я рассмеялся и понял, что медицинской помощи на Бали ждать бесполезно. Анализы пришли, я отправил их своей знакомой в России, которая работает в больнице. Она назначила мне лечение и пристально следила за моим состоянием онлайн", - подытожил турист.

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