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Офтальмолог опровергла эффективность очков "с дырочками"

14:49
  • среда
  • 25 ноября 2020

Известный "тренажер для глаз" - всего лишь маркетинговая уловка

Офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что перфорационные очки не способны улучшить зрение. Они действительно помогают видеть лучше, но воспринимать такие очки как "тренажер для глаз" не стоит.

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Врач объяснила, что принцип действия перфорационных очков заключается в уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаз.

"Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы - дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются и человек действительно видит лучше", - объяснила офтальмолог.

Однако при ношении обычных очков с линзами эффект будет ничуть не хуже. Шилова подчеркнула, что нет смысла носить очки с отверстиями для улучшения зрения, передает "Звезда".

"Это все маркетинговый ход. Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой", - добавила врач.

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