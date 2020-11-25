Офтальмолог опровергла эффективность очков "с дырочками"

Известный "тренажер для глаз" - всего лишь маркетинговая уловка

Офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что перфорационные очки не способны улучшить зрение. Они действительно помогают видеть лучше, но воспринимать такие очки как "тренажер для глаз" не стоит.

Врач объяснила, что принцип действия перфорационных очков заключается в уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаз.

"Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы - дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются и человек действительно видит лучше", - объяснила офтальмолог.

Однако при ношении обычных очков с линзами эффект будет ничуть не хуже. Шилова подчеркнула, что нет смысла носить очки с отверстиями для улучшения зрения, передает "Звезда".

"Это все маркетинговый ход. Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой", - добавила врач.

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