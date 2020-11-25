Кремль оценил настроения в обществе на фоне пандемии коронавируса

Тревога и пессимизм присутствуют

Пандемия не прибавляет россиянам оптимизма. Распространение коронавируса не может не влиять на настроения в обществе, признал пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что такого влияния избежать невозможно, отсюда в обществе тревога и пессимизм.

В то же время, работа, которую ведут федеральные и региональные власти, позволяет оперативно устранять проблемы. России удалось избежать коллапса в здравоохранении на фоне пандемии. По словам Пескова, реализуется федеральный план, губернаторы работают на местах.

Представитель Кремля напомнил, что в России для борьбы с пандемией принимаются точечные меры, не связанные с локдауном. По его словам, в определенных регионах это дает свои результаты, динамика распространения инфекции сокращается. Это реальность, которая заставляет федеральные и региональные власти работать в круглосуточном режиме, заключил Песков.

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