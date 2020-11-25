Госдума приняла закон о Госсовете

В среду прошло третье чтение документа

В среду Госдума приняла в окончательном - третьем - чтении закон о Госсовете. Об этом сообщает "ТВ Центр". Документ разъясняет статус, структуру и полномочия органа.

Проект, закрепляющий уже одобренные поправки в Конституцию, ранее внес на рассмотрение депутатов Владимир Путин. Госсовет под руководством президента будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, формировании бюджета, а также направлять рекомендации другим органам власти по вопросам стратегического планирования.

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