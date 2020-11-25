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Сергей Бурунов назвал главную проблему российского кинематографа

15:48
  • среда
  • 25 ноября 2020

У артистов нет времени на репетиции

Российский актер Сергей Бурунов объяснил, в чем заключается главное отличие российских фильмов от голливудских. По его словам, большое значение играет период подготовки актера к роли.

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"Вопрос в подготовительном периоде, который нам не всегда получается себе позволить. Они готовятся год и снимают все быстро и качественно", - считает артист.

Он рассказал, что в России фильм стараются выпустить на экраны как можно быстрее, потому что "билеты проданы". Бурунов подчеркнул, что репетиции могут позволить себе лишь немногие, в основном репетировать приходится сразу на площадке.

"Мы репетируем в основном на площадке, а время идет, смена идет, а это деньги. Ты существуешь в постоянном стрессе. А если бы мы успели отрепетировать, все было бы совершенно по-другому. Кто-то принимает решение, что этого достаточно. Чудес не бывает", - добавил артист.

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