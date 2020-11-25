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ЕС начал переговоры с производителем российской вакцины "Спутник V"

14:52
  • среда
  • 25 ноября 2020

Возможно, препарат будут выпускать в Германии

Рекомендации по продаже российской вакцины от коронавируса опубликует на своем сайте Европейское агентство по лекарственным препаратам. Сейчас EMA ведет переговоры с производителем "Спутник V".
Объявлена стоимость одной дозы вакцины "Спутник V"

"С агентством EMA связался разработчик, и сейчас они находятся на этапе первых обсуждений", —  сообщил РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии. Он уточнил, что заявок на продажу российского препарата на европейском рынке агентство пока не получало.

22 октября Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией. Об этом сообщил глава РФПИ. Кирилл Дмитриев не исключил возможности производства  вакцины "Спутник V" в Германии.

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