Непогода помешала Путину улететь в Саров

Поездку отложили на четверг
Владимир Путин отложил поезду в город Саров Нижегородской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, отправиться в рабочую поездку туда помешала нелетная погода. Если метеоусловия позволят, Путин полетит в Саров завтра.
Сегодня глава государства будет работать в Москве. Как сообщил Песков, Путин проведет ряд встреч, в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, пишет ТАСС.
В Сарове Владимир Путин должен был посетить Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики. Там же президент планировал заслушать доклад главы Росатома Алексея Лихачева и встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"