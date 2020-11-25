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Непогода помешала Путину улететь в Саров

15:01
  • среда
  • 25 ноября 2020

Поездку отложили на четверг

Владимир Путин отложил поезду в город Саров Нижегородской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, отправиться в рабочую поездку туда помешала нелетная погода. Если метеоусловия позволят, Путин полетит в Саров завтра.

Сегодня глава государства будет работать в Москве. Как сообщил Песков, Путин проведет ряд встреч, в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, пишет ТАСС.

В Сарове Владимир Путин должен был посетить Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики. Там же президент планировал заслушать доклад главы Росатома Алексея Лихачева и встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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