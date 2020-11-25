Лекарство для больных СМА включили в перечень жизненно важных лекарств

Это единственный препарат для больных спинальной мышечной атрофией, которое зарегистрировано в России

Лекарство для лечения пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА), включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. Об этом говорится в распоряжении кабмина, которое опубликовано на портале правовой информации.

"Спинраза" - единственное лекарство для больных СМА, которое зарегистрировано в России. Одна инъекция препарата стоит 125 тысяч долларов.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. Их внесут в список в начале декабря 2020 года.

Кроме того, в перечень войдут еще более 20 новых препаратов, в том числе необходимые пациентам с гемофилией, болезнью Гоше и рассеянным склерозом.

Цены на медикаменты из списка жизненно важных регулируются государством. Льготники получают их бесплатно.

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