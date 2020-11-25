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В подмосковной больнице обнаружили человеческие кости

15:33
  • среда
  • 25 ноября 2020

Смерть наступила 3-5 лет назад

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения человеческих останков в подмосковной больнице.

По данным СМИ, речь идет о помещении патологоанатомического отделения больницы в Раменском. Человек, чьи кости были обнаружены, умер 3-5 лет назад. Его смерть не носила насильственный характер.

Следователи уже осмотрели место, где нашли останки и получили разъяснения медицинских работников. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

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