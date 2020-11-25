Депутат МГД Герасимов: Проект "Искусство - детям" нуждается в дополнительном финансировании

Парламентарий внес поправку к проекту бюджета

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает необходимым внесение поправок в проект бюджета столицы на следующий год, которые увеличат расходы на капитальный ремонт детских музыкальных и художественных школ в рамках программы "Искусство - детям".

Парламентарий отметил, что в настоящее время ремонтируется порядка 30 зданий школ искусств. Даже в случае остановки ремонта понадобятся средства на консервацию объектов.

"Мы просто не имеем права сейчас отступить - за нами юная Москва и ее таланты. Считаю, что программу "Искусство - детям" нужно финансировать в полном объеме и намерен внести соответствующую поправку", - заявил Герасимов.

Он подчеркнул, что система дополнительного художественного образования в столице формировалась десятки лет, и сейчас она является настоящей гордостью города.

"Сеть общедоступных детских музыкальных школ и школ искусств - одно из немногих бесспорных завоеваний советского периода. Нам необходимо поддерживать и развивать эту сеть, чтобы не потерять то, что вкладывали в нее несколько поколений москвичей. Именно поэтому в 2018 году в столице стартовала программа "Искусство - детям", в ходе которой до конца 2021 года должны отремонтировать более 200 музыкальных и художественных школ", - сказал депутат.

По словам Герасимова, на разных объектах проводится разный объем работ. Некоторые здания реконструируют полностью, для них закупают новые инструменты и учебную мебель. В числе обновленных школ - детская школа искусств имени Святослава Рихтера, музыкальная школа имени Глиэра на ул. Большая Якиманка, колледж музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена, передает АГН "Москва".

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