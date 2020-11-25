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В Киеве не исключили введения карантина на новогодние праздники

15:24
  • среда
  • 25 ноября 2020

Людям и бизнесу обещают поддержку

Украинские власти рассматривают возможность введения карантина на новогодние праздники. Гуляния и тесные контакты между людьми могут подтолкнуть распространение коронавируса в стране, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
Украина подошла к "точке невозврата" из-за коронавируса

"О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников - это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать", - заявил премьер на заседании правительства.

Шмыгаль напомнил об инициативе президента Зеленского, благодаря которой кабмин разработало программы поддержки людей и бизнеса на случай введения карантина. Премьер подчеркнул, что страна готовится ко всем возможным сценариям, передает "Интерфакс".

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