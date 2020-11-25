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Десятки тысяч заключенных в США получили пособие по безработице

15:47
  • среда
  • 25 ноября 2020

Общая сумма приближается к 1 миллиарду долларов

Заключенным тюрем американского штата Калифорния в период пандемии COVID-19 выплачивали пособие по безработице. Благодаря мошеннической схеме десятки тысяч осужденных получили в общей сложности не менее 1 миллиарда долларов.
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"Мошенничество заключенных действительно ошеломляет", - заявила телеканалу NBC прокурор округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт. Власти штата заявляют, что это самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.

По данным прокуроров штата, с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Пособия выплачивались напрямую заключенным либо же отправлялись родственникам и друзьям преступников.

Среди получателей были 133 осужденных на смертную казнь – им досталось около 420 тысяч долларов. По данным следствия, большинство запросов на получение пособий были оформлены на поддельные номера социального страхования и имена Джон Доу или Джон Адамс, которыми в США обозначают неизвестных, передает РИА Новости.

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