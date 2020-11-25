Суд отказался запрещать термин COVID по требованию волгоградца

Истец также пытался отменить масочный режим в Волгоградской области

Волгоградский областной суд отказался удовлетворить иск местного жителя, который потребовал отменить масочный режим в регионе и запретить использовать термин COVID.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, истец уверен, что ношение маски негативно отражается на его здоровье. Кроме этого, мужчина считает, что никакой вспышки коронавирусной инфекции в Волгоградской области не было.

Иск Станислава Терентьева суд начал рассматривать 5 ноября. В документе, в частности, утверждалось, что термин COVID расшифровывается как клеймо на животном (COW - корова и ID - идентификатор).

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