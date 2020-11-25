ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд отказался запрещать термин COVID по требованию волгоградца

15:49
  • среда
  • 25 ноября 2020

Истец также пытался отменить масочный режим в Волгоградской области

Волгоградский областной суд отказался удовлетворить иск местного жителя, который потребовал отменить масочный режим в регионе и запретить использовать термин COVID.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, истец уверен, что ношение маски негативно отражается на его здоровье. Кроме этого, мужчина считает, что никакой вспышки коронавирусной инфекции в Волгоградской области не было.

Иск Станислава Терентьева суд начал рассматривать 5 ноября. В документе, в частности, утверждалось, что термин COVID расшифровывается как клеймо на животном (COW - корова и ID - идентификатор).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Девушка в маске на фоне такси
Девушка в маске на фоне такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.