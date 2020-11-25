Борис Моисеев вернется на сцену и споет с Бузовой

Страна снова услышит "Голубую луну" в его исполнении

Сергей Горох, директор Бориса Моисеева, анонсировал выступление артиста. Он может исполнить песню "Голубая луна" вместе с Николаем Трубачом и Ольгой Бузовой.

Недавно Трубач и Бузова спели хит Моисеева на одном из шоу. Перед выступлением они консультировались с заслуженным артистом России, который редко появляется на публике после инсульта, перенесенного в 2010 году.

По словам Сергея Гороха, звезда немного жалеет, что коллеги исполнили "Голубую луну" без него.

"Сказал: "Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли". Я уверен, что они споют песню вместе. Сейчас готовится большая передача о Борисе Михайловиче на одном из каналов. Я думаю, он пригласит их в эту передачу о себе, и они споют втроем на всю страну", - цитирует Гороха Teleprogramma.pro.

Время от времени в СМИ всплывают слухи о плохом самочувствии и о безденежье Бориса Моисеева. Артист не устает их опровергать. По его словам, он ведет жизнь пенсионера, в деньгах не нуждается, на одиночество не жалуется. "Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!" - сказал он журналистам в октябре.

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