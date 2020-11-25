Искусственный интеллект помог обработать более 500 тыс. КТ-снимков в Москве

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве активно внедряются цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, искусственный интеллект (ИИ) помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики коронавируса.

В сообщении, которое опубликовано на странице мэра в соцсети "ВКонтакте", отмечается, что ИИ видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики.

"Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считанные часы. Время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут, и заключение сразу передается лечащим врачам. Но последнее слово, конечно, всегда за самим врачом", - написал Собянин.

Ранее в большинстве столичных поликлиник заработала система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования, а программа набирает текст.

"Это на 20% быстрее, чем записывать от руки. Эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии. Сейчас это актуально как никогда", - заключил Собянин.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в Москве за сутки госпитализировали 1635 пациентов с коронавирусом. В столице за последние 24 часа было подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России за сутки зафиксировано 23675 новых случаев. Выздоровели 25748 пациентов. Скончались 507 человек.

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