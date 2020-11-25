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На Украине могут ужесточить карантин на все новогодние праздники

16:22
  • среда
  • 25 ноября 2020

В стране уже действует оранжевый уровень ограничений

Украинские власти допустили ужесточение карантинных мер на все новогодние праздники.

Если эпидемиологическая ситуация на Украине ухудшится, то Киеву ничего не останется сделать, кроме как ужесточить ограничительные меры, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники", - подчеркнул глава кабмина.

На всей территории Украины введен оранжевый уровень ограничений и действует карантин выходного дня, напоминает ТАСС. 

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в стране зафиксировано 661 858 случаев коронавируса (+ 13 882 за сутки). Выздоровели 307 778, скончались 11 492 (+229 за сутки).

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