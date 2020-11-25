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Сечин поблагодарил Путина за поддержку проекта "Восток Ойл"

16:27
  • среда
  • 25 ноября 2020

Глава "Роснефти" рассказал президенту о начале практической реализации проекта

Президент Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин обсудили реализацию крупных проектов нефтегазовой корпорации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сечин поблагодарил Путина за поддержку проекта "Восток Ойл" и сообщил о начале его практической реализации.

"Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти", - заявил на встрече глава "Роснефти".

По его словам, завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода и порта "Север".

Проект "Восток Ойл" предполагает формирование новой нефтегазовой провинции на Таймыре и предусматривает трудоустройство 400 тысяч человек.

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