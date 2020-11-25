Депутат МГД Артемьев отметил социальный характер проекта городского бюджета

Это особенно важно в период пандемии

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, который сейчас обсуждается в Московской городской думе (МГД), будет связан с социальными нуждами москвичей.

Об этом агентству "Москва" заявил депутат МГД Олег Артемьев. По его мнению, полноценное финансирование нужд социальной сферы и система социальной помощи должны работать для каждого москвича.

Так, в частности, в проекте московского бюджета предусмотрено увеличение расходов на развитие системы здравоохранения на 11,8%. Это особенно важно в условиях пандемии. Далее – индексация зарплат всех сотрудников бюджетной сферы Москвы на 3,7%.

"Запланирована индексация не только зарплат работающего населения, но и пособий, выплат для пенсионеров и семей с детьми. На социальную поддержку жителей Москвы в денежной и натуральной форме проектом бюджета предусмотрено 529 миллиардов рублей", - добавил Артемьев.

Все действующие льготы и социальные выплаты для уязвимых категорий граждан останутся в силе. "Четыре миллиона москвичей имеют право на льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, и на это заложено 22 миллиарда рублей. Пенсионеры получают надбавки к пенсии, а семьи с детьми пособия от города", - заключил депутат Мосгордумы.

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