Собянин рассказал о проектировании 120 километров дорог в ТиНАО

Один из важнейших проектов - развитие трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Троицком и Новомосковском округах, передает "ТВ Центр".

Сейчас там проектируются около 120 километров будущих магистралей. Один из важнейших проектов, по словам Собянина - это развитие трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Она позволит сократить время на поездки между соседними округами, снизит нагрузку на южный участок МКАД и обеспечит связь с Юго-Восточной хордой.

Кроме больших магистралей, в порядок приводят и дороги внутри кварталов Новой Москвы. Также столичные власти планируют запустить дополнительные маршруты наземного транспорта с возможностью пересадки на продлеваемый участок Сокольнической линии столичного метро.

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