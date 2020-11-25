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Как Крым будет решать проблему с дефицитом воды

18:08
  • среда
  • 25 ноября 2020

Для столицы республики сейчас бурят дополнительно 16 скважин

Жители Крыма страдают от дефицита воды. На полуострове обмелели сразу три крупных водохранилища: Аянское, Партизанское и Симферопольское. Живительную влагу жители некоторых городов  получают по часам или её подвозят в цистернах. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Запасов осталось менее чем на три месяца. Проблема возникла ещё в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Именно этот источник обеспечивал живительной влагой почти весь полуостров.

Регане Шай живет в поселке Красная Слобода больше 30 лет. С такой засухой столкнулась впервые. Колодец – основной источник воды для жителей 70 домов. Теперь приходится ждать цистерну из Белогорска.

Жажду испытывают даже домашние птицы. В селе Богатое сейчас главное богатство – большие емкости для воды.

На подвоз воды перевели три десятка населенных пунктов на полуострове. Пересохли скважины. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским и Белогорским районами ограничения вводятся и на южном берегу Крыма. В Алуште воду дают только вечером на 6 часов. В отелях, которые сейчас готовятся к наплыву туристов в новогодние праздники, устанавливают накопители.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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