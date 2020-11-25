"Очень тяжело работать": врачи призвали россиян надеть маски

Ситуация в регионах остается крайне сложной

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились 25 тысяч 748 человек. Зафиксировано 23 тысячи 675 новых случаев. Скончались 507 пациентов с диагнозом COVID-19. Для сдерживания инфекции многие регионы усиливают ограничительные меры. Всё больше людей, переболевших коронавирусом, становятся донорами плазмы с антителами.

Отделение особо тяжёлых пациентов (см. видео). Дышать самостоятельно здесь многие просто не могут. Медики круглосуточно дежурят у постели больных. Фиксируют любые, даже самые незначительные изменения в показателях здоровья.

В Курганской области военные врачи развернули дополнительные места. Все койки оснащены необходимым оборудованием. Пациенты, хоть и пока не самостоятельно, но всё же делают такие нужные для организма вдохи.

В Хакасии в полевом госпитале Минобороны развернули уже две мобильные лаборатории. Специалисты работают буквально на износ - в день приходится проводить до 150 исследований на COVID-19. Впрочем, теперь благодаря анализаторам результаты становятся доступны быстрее, а значит лечение можно начать своевременно.

"Это помогает нам в диагностике заболевания. Смотрим в динамике, как у нас пациенты себя ведут. С помощью этих анализов у нас назначается дальнейшее лечение и корректируется лечение", - заявила клинический лаборант мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии Евгения Лутошкина.

Не забывают и о тех, кто лечится на дому. Вирус, пусть даже в лёгкой форме, всё же может серьёзно усложнить жизнь пациентам. Тем более выйти за необходимыми лекарствами из-за режима самоизоляции COVID-положительным проблематично.

По домам разносят противовирусные препараты и антибиотики. Всё строго подотчётное: прежде чем вручить лекарства, нужно заполнить специальный реестр. Отдыхать медикам некогда - в день приходится обходить до 6 пациентов.

"Очень тяжело работать. Мы на переднем плане. Но мы стараемся, чтобы как можно быстрее помощь была оказана пациентам. Если все бы соблюдали масочный режим, наша работа намного была бы облегчена!" – сказала участковая медсестра Александра Мажаева.

Просьбы врачей надеть защитные маски - не пустой звук. Ситуация в регионах остаётся крайне сложной. По всей стране действуют строгие ограничительные меры, кое-где их приходится даже усиливать. В Ханты-Мансийском автономном округе вводят систему QR-кодов. Специальное оборудование установят в общественных местах уже до конца этого месяца. Под большим вопросом новогодние корпоративы. Вслед за властями Крыма и Подмосковья от праздничных банкетов рекомендовано отказаться и в Ставропольском крае. Столичные рестораны и кафе в новогоднюю ночь закроются строго в 23:00 - по такому графику будут работать и в зимние каникулы. Эти меры нужны для того, чтобы ни в коем случае не запустить ситуацию и избежать тотального локдауна.

Существенно облегчить жизнь поможет массовая вакцинация. Оба российских препарата "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в ходе исследований демонстрируют высокую эффективность - свыше 95%. К переговорам с производителями "Спутника V" уже приступило Европейское агентство по лекарственным препаратам. Пока лечить пациентов с осложнениями приходится при помощи переливания крови. Донорами плазмы с антителами к коронавирусу уже стали более 6 тысяч человек.

Александра Сергомасова, Полина Кастрицкая, Никита Возчиков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"