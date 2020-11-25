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Депутат МГД Титов: Вложения в транспортную систему решат проблемы отдаленных территорий Москвы

17:11
  • среда
  • 25 ноября 2020

Учтенное в бюджете столицы развитие транспортного каркаса необходимо Зеленограду

Заложенные в проекте бюджета Москвы на 2021 год средства на инвестиции в транспортную систему города необходимы для жителей отдаленных территорий столицы, в том числе Зеленограда. Об этом заявил депутат Мосгордумы (МГД) от Зеленоградского административного округа Андрей Титов.

Всего на развитие транспортной системы заложено 640 миллиардов рублей, рассказал парламентарий. Из них на строительство транспортных объектов потребуется 376,4 миллиарда рублей, на приобретение вагонов метро нового поколения, обновление парка автобусов, трамваев, закупку электробусов - 51,6 миллиарда рублей.

"Это большие расходы, но они нужны городу и особенно таким отдаленным территориям, как наш Зеленоград", - сказал Титов в разговоре с АГН "Москва".

Депутат МГД отметил, что нагрузка на общественный транспорт и дорожную сеть в Зеленограде велика, ведь из 250 тысяч жителей округа четверть из них каждый день ездят на работу в Москву.

"Ключевым проектом для нас является МЦД. Третий диаметр - это то, чего зеленоградцы очень ждут. На этой неделе введена в эксплуатацию первая станция диаметра, "Ховрино". И ее запуск уже изменит ситуацию: можно быстро пересесть на метро, на рейсы междугородного автовокзала. В следующем году работы запланированы уже в самом Зеленограде - будет реконструирована станция "Крюково"", - отметил депутат МГД. Работы на станции "Крюково" продлятся до 2022 года.

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