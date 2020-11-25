Кадры с места инцидента с вертолетом в аэропорту Волгограда

Пилот задел мачту освещения

Вертолет Ми-8, принадлежавший Южному таможенному управлению, зацепил мачту освещения в аэропорту Волгограда.

Как стало известно ТАСС, командир Ми-8 не справился с управлением и при заруливании на место стоянки задел лопастями световую опору.

Мачта и вертолет получили повреждения. На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что у машины есть вмятины на хвосте и лопастях. Среди людей никто не пострадал.

Для расследования инцидента создана межведомственная комиссия. ЧП не повлияло на работу аэропорта, он работает по расписанию.

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