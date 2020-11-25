Заявки принимаются до 31 января 2021 года

В России стартовал конкурс "Друзья немецкого языка". Заявки принимаются до 31 января 2021 года.

Во всероссийском конкурсе могут принять участие взрослые и дети с любым уровнем владения немецким языком, сообщили TVC.RU орагнизаторы.

"Направлен на популяризацию изучения немецкого языка, сохранение этнокультурных традиций российских немцев. В конкурсе могут принимать участие люди любого возраста и с любым уровнем владения немецким языком", - говорится на сайте проекта.

За годы существования проекта в нем участвовали более 17 тысяч человек из 73 субъектов России, а также из Германии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, из Республики Беларусь, Узбекистана и Грузии.

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