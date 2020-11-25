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В Москве прошел второй Чемпионат по корэш

17:36
  • среда
  • 25 ноября 2020

Победители поедут на соревнования в Казань

В Москве прошел второй Чемпионат города по поясной борьбе корэш – это такой вид борьбы, при котором необходимо уложить соперника на ковер, использовав разрешенный прием.

Соревнования состоялись в стенах ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Трудовые резервы" 20-21 ноября при поддержке Департамента спорта города Москвы. Участники сошлись в поединках, разделенных на шесть весовых категорий.

Из-за коронавируса зрителей не впустили на соревнования. За день до этого все участники прошли медосмотр и сдали тест на коронавирус.

Победители чемпионата войдут в сборную Москвы и смогут принять участие в чемпионате России по борьбе корэш, который пройдет в Казани в декабре 2020 года.

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