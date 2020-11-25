Суд продлил арест экс-губернатору Фургалу

Он пробудет под стражей до 9 марта 2021 года

Басманный суд Москвы в среду продлил срок ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу.

Мера пресечения продлена до 9 марта 2021 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что защита намерена обжаловать решение суда в установленном порядке.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах и участии в преступной группировке. Экс-губернатор не признал свою вину.

В случае, если приговор вынесут до истечения сроков давности, экс-чиновнику грозит пожизненное лишение свободы. Если приговор будет вынесен в 2021 году, то Фургал избежит максимального наказания.

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