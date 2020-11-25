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Мать освобожденных в Петербурге 6 детей решила оставить их в детдоме

18:36
  • среда
  • 25 ноября 2020

Это временная мера

Мать шестерых детей, которых накануне освободили из квартиры в Санкт-Петербурге, хочет увезти их обратно в Архангельск.
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Пока женщина занимается подготовкой документов к переезду, дети будут находиться в детском доме, сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

"Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении", - сообщила она.

По словам омбудсмена, в Архангельске у женщины есть трехкомнатная квартира. В Петербург она переехала вместе со своим супругом, который накануне взял детей в заложники в съемной квартире в Колпино. Мужчина был пьян и вооружен топором. Правоохранительные органы несколько часов вели переговоры. В конечном итоге районному прокурору удалось убедить мужчину открыть квартиру и сдаться полиции.

После освобождения детей отвезли в больницу, им оказали психологическую помощь. Двое мальчиков получили травмы - у одного сломан нос, у другого обнаружена черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Колпинский районный суд отправил его под арест на два месяца – до 23 января 2021 года.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ссоры супругов. Известно, что 7 октября 2020 года семья встала на обслуживание в районном центре социальной помощи семье и детям из-за сложившейся трудной жизненной ситуации.

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