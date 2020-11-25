Певица находилась на пассажирском сидении
Российская певица Лолита Милявская попала в ДТП в Москве.
Автомобиль артистки подрезал серебристый Nissan X-Trail. Никто не пострадал, Лолита находилась на переднем пассажирском сидении, пишет издание Womanhit.
По словам Лолиты, виновник ДТП хотел покинуть место аварии и явно был недоволен происходящим.
Это уже не первая авария в жизни Милявской. Ранее в ее гастрольный автобус влетела фура, груженая пивом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"