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Лолита Милявская попала в ДТП

19:18
  • среда
  • 25 ноября 2020

Певица находилась на пассажирском сидении

Российская певица Лолита Милявская попала в ДТП в Москве.

Автомобиль артистки подрезал серебристый Nissan X-Trail. Никто не пострадал, Лолита находилась на переднем пассажирском сидении, пишет издание Womanhit.

По словам Лолиты, виновник ДТП хотел покинуть место аварии и явно был недоволен происходящим.

Это уже не первая авария в жизни Милявской. Ранее в ее гастрольный автобус влетела фура, груженая пивом.

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