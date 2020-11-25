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Умер Диего Марадона

19:30
  • среда
  • 25 ноября 2020

Ему было 60 лет

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. Об этом сообщает газета Clarin.

Марадона был госпитализирован 2 ноября. Спустя два дня стало известно, что он успешно перенес операцию в связи с образованием субдуральной гематомы. 12 ноября его выписали из больницы.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия). Марадона также являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".

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Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
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