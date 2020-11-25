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Стали известны обстоятельства смерти Диего Марадоны

19:44
  • среда
  • 25 ноября 2020

Легенде футбола стало плохо дома

Стали известны первые подробности смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Ранее в среду стало известно, что один из лучших футболистов XX века скончался в среду на 61-м году жизни.

Издание Ole пишет, что Марадоне стало плохо дома, где он проходил восстановление после перенесенной операции на головном мозге. Прибывшие по вызову врачи не смогли спасти футболиста.

Незадолго до смерти Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки его доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости, писали аргентинские СМИ.

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Диего Марадона
Диего Марадона
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