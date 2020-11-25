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Лучший из лучших: карьерный путь Марадоны в девяти фотографиях

20:02
  • среда
  • 25 ноября 2020

Легендарный футболист ушел из жизни в 60 лет

25 ноября скончалась легенда мирового футбола – аргентинец Диего Марадона. Ему было 60 лет.

ТВЦ.RU предлагает вспомнить яркие моменты карьеры знаменитого футболиста в фотографиях.

Марадона на протяжении карьеры выступал за Барселону, Наполи, Севилью, Бока Хуниорс и другие команды. Участвовал в четырех чемпионатах мира. Вместе с аргентинской сборной Марадона выиграл мировое первенство 1986 года и стал лучшим игроком мундиаля.

За сборную Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Даже после окончания карьеры Марадона переживал за национальную команду. Так, во время Чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве в 2018 году, Марадоне стало плохо после матча между сборными Аргентины и Нигерии. Команда его страны одержала победу, из-за чего у футболиста повысилось давление.

Осенью 2020 года Марадону госпитализировали для медицинского обследования. Позже стало известно, что ему провели операцию на мозге. Сегодня его не стало. Из-за смерти экс-футболиста власти Аргентины объявили трехдневный траур.

 

  

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Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
Диего Марадона
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