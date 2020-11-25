Лучший из лучших: карьерный путь Марадоны в девяти фотографиях

25 ноября скончалась легенда мирового футбола – аргентинец Диего Марадона. Ему было 60 лет.

ТВЦ.RU предлагает вспомнить яркие моменты карьеры знаменитого футболиста в фотографиях.

Марадона на протяжении карьеры выступал за Барселону, Наполи, Севилью, Бока Хуниорс и другие команды. Участвовал в четырех чемпионатах мира. Вместе с аргентинской сборной Марадона выиграл мировое первенство 1986 года и стал лучшим игроком мундиаля.

За сборную Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Даже после окончания карьеры Марадона переживал за национальную команду. Так, во время Чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве в 2018 году, Марадоне стало плохо после матча между сборными Аргентины и Нигерии. Команда его страны одержала победу, из-за чего у футболиста повысилось давление.

Осенью 2020 года Марадону госпитализировали для медицинского обследования. Позже стало известно, что ему провели операцию на мозге. Сегодня его не стало. Из-за смерти экс-футболиста власти Аргентины объявили трехдневный траур.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"