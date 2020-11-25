Ушла легенда: каким мы запомним Диего Марадону

В среду скончался один из величайших футболистов всех времен

Печальная новость пришла сегодня вечером из Аргентины. На 61-м году ушел из жизни один из величайших спортсменов современности, легенда мирового футбола Диего Марадона. Причиной смерти стала остановка сердца. Гениальный игрок, талантливый тренер, его имя часто фигурировало и в громких скандалах за пределами поля. Но, несмотря на все перипетии, Марадона остается кумиром для миллионов.

"Лучший футболист XX века" - этот титул Марадона на протяжении десятилетий оспаривал с легендарным Пеле. Но ФИФА отдала предпочтение именно аргентинцу.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в маленьком городке близ Буэнос-Айреса. Пятый ребенок в бедной семье мельника и домохозяйки. Как научился ходить, сразу начал гонять мяч. Теперь деревню Вилла-Фьорито знает каждый болельщик.

"В моей деревне Вилла-Фьорито было немного детей, играющих в футбол. Но порой каким-то чудом нам удавалось собрать пару команд. Играли чем-то, из чего можно было сформировать подобие мяча. Потому что настоящего ни у кого не было", - вспоминал Марадона.

Футбол полностью захватил. Когда Диего было семь, он обыгрывал двенадцатилетних. В 12 лет вошел в молодежный состав профессионального клуба. Документы пришлось подделать - изменили имя и возраст. Подросток не мог выступать наравне со взрослыми. В 22 года Марадона отправился покорять Европу. Сначала - "Барселона", затем - "Наполи". Именно за итальянский клуб он провел больше всего матчей. Но статус легенды получил, приведя сборную Аргентины к мировому чемпионству. Перед Мундиалем-86 в Мексике Марадона сказал: "Этот чемпионат будет мой!" Четвертьфинал с Англией - противостояние двух футбольных держав. На 51 минуте 115 тысяч зрителей на стадионе "Ацтека" увидели "руку бога".

Болельщики увидели, а судья нет. Марадона действительно в прыжке нанес удар по мячу кулаком. Сразу после матча автор гола этот факт подтвердил, сказав, что мяч был забит: "отчасти головой Марадоны, отчасти рукой Бога". Через четыре минуты после этого случился и "гол столетия". Марадона в сольном проходе с центра поля обыграл почти всех англичан и не оставил шансов вратарю. Эти кадры пересматривают миллионы болельщиков, миллионы мальчишек, которые делают только первые шаги в футболе.

"Целая эпоха - эпоха Марадоны, будем так говорить. Когда кадры показывают, старые матчи 20-летнего периода, как Марадона, обыграв пять человек, забил гол сборной Англии на чемпионате мира - это незабываемо, это останется на всю жизнь. Столько для привлечения детей и вообще любви к футболу не сделал ни один человек в мире, потому что этот человек всё время был на слуху, всё время был красив, всё время был интересен", - прокомментировал Евгений Ловчев, защитник сборной СССР по футболу в 1972-1975 годах, мастер спорта международного класса.

Спустя много лет, уже в XXI веке, также стал забивать соотечественник и ученик Марадоны.

"Для меня Марадона - герой. Как и для всех аргентинцев. То, что он сделал на чемпионате мира, великолепно", - сказал Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины по футболу.

Аргентина выиграла тот турнир. Марадона с национальной командой стал вице-чемпионом мира на следующем мундиале. Всего же в его карьере четыре мировых первенства. Таким количеством могут похвастаться лишь несколько футболистов. Для миллионов болельщиков - кумир, легенда. Человек с широкой душой и широкой улыбкой по воспоминаниям тех, кто общался и играл с великим аргентинцем.

"Мне пришлось встречаться с ним очень много раз: играли мы против друг друга и вместе друг с другом, он очень веселый человек, жизнерадостный. Всегда любил пошутить, всегда любил быть в общем-то во внимании, всегда. Поэтому я считаю, что и человеческие качества у него очень хорошие были", - сказал Ринат Дасаев, вратарь сборной СССР по футболу в 1979-1990 годах, заслуженный мастер спорта.

Однако звездная жизнь и наркотики постепенно сделали Марадону героем не спортивных, а полицейских сводок. После завершения карьеры игрока - тренерская деятельность. Надо сказать, не самая удачная. А еще были шоу-бизнес и даже политика. Но лучше всего у Марадоны получалось просто оставаться собой. Когда-то он творил историю, а затем рассказывал множество своих футбольных историй. Легенда, чемпион мира в составе сборной Аргентины и чемпион Италии с "Наполи". 581 матч в карьере и 293 забитых мяча. На родине Диего Армандо Марадоны объявлен трехдневный траур.

Павел Прокопенко, Оксана Фомичева, Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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