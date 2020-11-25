Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Демократ поделился планами на первые сто дней своего президентства

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. До сегодняшнего дня Китай оставался в числе стран, которые пока не спешили с подобными телеграммами. Официальных итогов голосования по-прежнему нет. Однако демократ уже чувствует себя новым хозяином Белого дома и даже поделился с журналистами планами на первые сто дней своего президентства.

Стену на границе с Мексикой Дональд Трамп строил все четыре года своего президентства, Джо Байден собрался сломать её за первые сто дней. Конечно, фигурально. Уничтожать заборы никто не станет, но отношение к нелегальным иммигрантам уже обещано изменить.

"В первые сто дней я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов человек без документов. Я также собираюсь отменить некоторые из очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья", - заявил Байден.

Всё это - зеркальное отображение программы Трампа, с которым в команде Байдена даже не намерены советоваться. Из штаба демократа пришло сообщение, что там не считают необходимым личные консультации с действующим президентом. Передача власти уже запущена. Белый дом разрешил предоставлять Байдену ежедневную информацию, которая доступна главе государства. На регулярной основе будут проводиться и секретные брифинги по данным разведки. Первое знакомство помощников Байдена с Пентагоном уже состоялось.

"Наша первая встреча прошла по видеосвязи. Она была хорошей и продуктивной, на ней мы изложили базовые правила. Они с нетерпением ждут возможности участвовать в обсуждениях в Пентагоне", - сказал глава целевой группы по передаче власти Минобороны США Томас Мьюр.

Впрочем, для многих в команде Байдена происходящее напоминает дежавю. Например, Джон Керри, представленный как новый спецпосланник президента по климату, был госсекретарём при эс-президенте Бараке Обаме. Журналисты уже язвят, что вообще грядёт третий срок Обамы. Байден с этим не согласился. Ещё на несколько ключевых постов он назначил иммигрантов с американским гражданством. Национальную разведку возглавит Аврил Хейнс.

"У нас будет первая женщина - глава разведки, первая латиноамериканка и иммигрантка, которая возглавит департамент национальной разведки", - анонсировал кандидат в президенты Джо Байден.

Эта команда, по заявлению самого Байдена, докажет, что Америка снова будет лидировать в мире, не отвергая при этом союзников. Но что будет с противниками? Республиканцы уже начали прогнозировать кардинальное изменение внешней политики США.

"Байден, по-видимому, готовит нам нечто противоположное. Больше подарков нашему главному сопернику в мире — правительству Китая. Больше бессмысленных войн на Ближнем Востоке, которые не поддерживает никто за пределами Вашингтона", - уверен журналист Такер Карлсон.

Как сообщается, китайский лидер уже отправил Байдену поздравительную телеграмму. Президент Ирана заявил, что с Байденом будет проще вести переговоры. В Тегеране надеются, что следующее правительство США первыми своими шагами пересмотрит политику действующей американской администрации по отношению к Ирану. Но всё-таки пока в Белом доме Трамп, который не признал поражения и напоследок грозит новыми санкциями Ирану, Китаю и России. Однако публично действующий президент выступает всё меньше. Накануне он, следуя традициям, помиловал двух индеек перед Днём благодарения. Журналисты выкрикивали вопросы, но Трамп на них не ответил.

Пётр Вершинин. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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