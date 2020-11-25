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Полуобнаженная активистка забралась на шар у офиса Зеленского

22:36
  • среда
  • 25 ноября 2020

Участница Femen пыталась таким образом выразить протест против насилия

В Киеве полицейским пришлось снимать с одного из декоративных шаров перед зданием президентского офиса забравшуюся на него полуобнаженную активистку. Участница организации Femen пыталась таким образом выразить протест против насилия, передает "ТВ Центр".

В Femen заявили, что "Девушка на шаре" призвана символизировать "шаткое положение украинских женщин и их абсолютную беззащитность перед патриархальным произволом".

Полиция составила административный протокол о совершении мелкого хулиганства, после чего нарушительницу отпустили. Впрочем, не только украинские феминистки имеют поводы для недовольства.

По словам экспертов, страна уже в будущем году может столкнуться с серьезным кризисом.  Первыми влияние негативных последствий ощутят на себе бюджетники, индексацию зарплат которым власти уже официально отложили до 2022 года. Одна из причин - отсутствие очередного транша от МВФ, к которому привязана поддержка Украины со стороны других международных организаций, в том числе ЕС.

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