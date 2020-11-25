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Женщина в Омане поселила дома 480 кошек и 12 собак (видео)

22:40
  • среда
  • 25 ноября 2020

Жительница Маската ежемесячно тратит на животных почти восемь тысяч долларов

В столице Омана женщина по имени Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак. "ТВ Центр" публикует кадры из Маската.

Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котёнка. С тех пор коллекция четвероногих заметно разрослась, в основном за счёт бездомных животных. Некоторых питомцев женщине прямо к порогу подбросили эмигранты, не пожелавшие забрать их с собой.

На содержание такой армии пушистых Балуши ежемесячно тратит почти восемь тысяч долларов. Однако, по словам хозяйки кошек и собак, расходы её не смущают, ведь хвостатая компания спасает от депрессии.

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Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак
Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак
Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак
Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак
Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак
Мариам аль-Балуши держит дома 480 кошек и 12 собак
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