Борьба с COVID-19 в мире: что происходит в странах с наибольшим числом зараженных

Количество заболевших коронавирусом уже приблизилось к 60 миллионам

В мире количество заболевших коронавирусом уже приблизилось к 60 миллионам. Жертвами инфекции за весь период пандемии стали почти полтора миллиона человек. Только в США за последние сутки зафиксировано около 173 тысяч новых случаев. Местные власти ужесточают карантинные меры. А в Европе, наоборот, заговорили о смягчении ограничений.

В американском Техасе ситуация с коронавирусом настолько серьёзная, что на помощь местным врачам были брошены военные медики. В городе Эль-Пасо на работу в местный морг отправлены заключённые. За последние сутки в стране зафиксировано около 173 тысяч новых случаев COVID-19. Ряд штатов вводит комендантский час.

- Я был дома тридцать дней. Вот сегодня первый раз выехал в магазин. За это время умерло трое моих близких друзей. Это очень плохие новости.

Франция, наоборот, готовится к ослаблению ограничений. Уже с этой субботы выходить из дома можно будет не на час, а на три. Причем, радиус для прогулок расширят с 1 километра до 20. Санитарные ограничения, правда, пока никто не отменял. Носить маски - обязательно, даже на улице.

"Пик второй волны коронавируса был достигнут. Вирус распространяется медленнее, он слабее, что показывает эффективность принятых нами мер, однако говорить о полной их отмене еще рано", - уверен официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Разрешение возобновить работу получили магазины и торговые центра. А вот рестораны, бары и ночные клубы решено оставить закрытыми до 20 января. Коммерсанты, которые уже несут колоссальные убытки, теперь вешают у входа таблички: "Частный предприниматель - вымирающий вид".

"В течение года никакого дохода. Только сплошные убытки, это немыслимо. Кто, скажите мне, кто выдержит такое?" – задается вопросом владелец ночного клуба Сирил Копэн.

Все больше недовольства вызывают карантинные меры в Германии. Прямо перед началом видеоконференции канцлера с главами федеральных земель ворота офиса Ангелы Меркель протаранил автомобиль с антиправительственными лозунгами на кузове. Позже выяснилось, что за рулём был 54-летний Стив Альтер. Мужчина страдает психическим расстройством. И 6 лет назад он уже пытался снести ограду бундесканцелярии на том же автомобиле.

На улицах Мадрида ЧП сегодня устроили водители такси. Требуя от правительства мер поддержки, они перекрыли одну из главных магистралей города. Своеобразный протест против карантинных ограничений устроили и в одном из главных оперных театров страны - барселонском Лисео. Там теперь пускают зрителей даже на репетиции. Все потому, что правительство объявило: на новогодних спектаклях в зале смогут присутствовать не более 500 человек.

"Мы убеждены, что у нас безопасно. Увеличение расстояния между зрителями прекрасно сработало. Поэтому мы считаем, что зал смело можно заполнять на 50%", - заявил директор театра Валентий Овьедо.

Однако у властей страны другое мнение. Число заболевших COVID-19 в Испании уже превысило полтора миллиона. Нагрузка на медперсонал колоссальная.

- Нам нужен дополнительный медперсонал: медсестры, врачи. Все они сейчас работают по 14-16 часов в день. И понятно, что никто не может выдержать такую нагрузку.

Непросто приходится и медикам в Польше - число заболевших в стране растет на 30 тысяч в сутки. В Британии власти намерены продолжать карантинные ограничения, несмотря на то, что пандемия уже привела к худшим за последние 3 сотни лет показателям в британской экономике. Всего же в мире количество заболевших коронавирусом уже приблизилось к 60 миллионам. И это явно не окончательные цифры.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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