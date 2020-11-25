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Турцию накрыла третья волна коронавируса

20:39
  • среда
  • 25 ноября 2020

Власти приступают к тестированию российской вакцины

В ряде регионов Турции, в том числе и в Стамбуле, зафиксирован третий всплеск пандемии коронавируса.
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Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Рост числа заболевших наблюдается во всех провинциях страны. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 460 тысяч человек, передает ТАСС.

"Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", - рассказал глава Минздрава.

За минувшие сутки в республике установлен новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса – 168 человек. Всего умерли 12 672 человека.

Коджа отметил, что в скором времени Турция приступит к токсикологическим испытаниям российской вакцины от коронавируса.

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