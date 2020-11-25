Адвокат назвал причину смерти Диего Марадоны

Легендарный футболист умер в результате сердечного приступа

Футболист Диего Марадона скончался у себя дома в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката аргентинца.

Легенде футбола было 60 лет. Незадолго до кончины Диего Марадона перенес операцию на мозге. Две недели назад футболиста выписали из больницы, однако в среду ему стало плохо. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста.

"Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь", - написал он в твитере.

TVC.RU подготовил фотогалерею в память о Диего Марадоне.

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