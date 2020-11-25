ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат назвал причину смерти Диего Марадоны

21:08
  • среда
  • 25 ноября 2020

Легендарный футболист умер в результате сердечного приступа

Футболист Диего Марадона скончался у себя дома в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката аргентинца.

Легенде футбола было 60 лет. Незадолго до кончины Диего Марадона перенес операцию на мозге. Две недели назад футболиста выписали из больницы, однако в среду ему стало плохо. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста.

"Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь", - написал он в твитере.

TVC.RU подготовил фотогалерею в память о Диего Марадоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Диего Марадона
Диего Марадона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.