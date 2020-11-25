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Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха

21:27
  • среда
  • 25 ноября 2020

В МИД документ не поддержали

Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
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"Очень горжусь голосованием в Сенате, который просит правительство 305 голосами из 306 признать Нагорный Карабах", - написал в Twitter автор проекта резолюции Бруно Реталье. Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер.

В МИД Франции решение Сената не поддержали, передает РИА Новости. Госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Жан-Батист Лемуан подчеркнул, что одностороннее признание НКР Францией не пошло бы на пользу никому.

"Ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ, ни Европе", - подчеркнул он.  

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