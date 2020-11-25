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Врач: люди с ожирением оказались более уязвимы перед коронавирусом

22:10
  • среда
  • 25 ноября 2020

Из-за нарушения иммунных реакций

Люди с избыточной массой тела тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Об этом РИА Новости заявила директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Все дело в том, что в жировой ткани могут происходить скрытые воспалительные процессы, которые приводят к нарушению иммунных реакций.
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"COVID-пневмония особенно тяжело протекает у лиц с ожирением и сахарным диабетом. <…> Организм не может дать коронавирусу должный отпор", - сообщила она.

Для того, чтобы определить собственные риски, следует рассчитать индекс массы тела: вес (в килограммах)  нужно разделить на рост (в метрах) в квадрате. С показателями 30-39,9 человек автоматически попадает в группу риска, а более 40 - должен немедленно обратиться к врачу, уточнили в пресс-службе НМИЦ эндокринологии.

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