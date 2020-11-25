Депутат в малиновом пиджаке вызвал ажиотаж в интернете

Парламентарий не ожидал такого интереса

Пользователей Сети покорил малиновый костюм смоленского депутата Максима Баранова, в котором он приехал на инспекцию мусорных контейнеров.

Многие россияне отметили, что парламентарий выглядит как новый русский в "лихие 90-е". Малиновый костюм сильно выделяется на фоне серого осеннего пейзажа и людей в черных и синих куртках.

Баранов рассказал РИА Новости, что не делал никаких отсылок к девяностым, костюм купил на отдыхе в Турции и в принципе не ожидал к нему такого интереса.

"В 90-е мне самому было три года. Просто мы ездили с товарищем недавно в Турцию, зашли в магазин одежды, я померил костюм малиновый, и товарищ мне сказал, что идет. Я без задней мысли купил этот костюм <…> не знал, что он вызовет ажиотаж такой", - поделился парламентарий.

Баранов подчеркнул, что костюм стоил в переводе на российскую валюту 8 тысяч рублей, еще 6 тысяч рублей он отдал за ботинки и галстук. "Ничего дорогого там не было", - добавил политик.

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