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Украина пытается получить ДНК Кашпировского

08:34
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Киев подал иск в российский суд с требованием к экстрасенсу предоставить ДНК-тест

Сеанс исцеления с последующим прозрением и судебным процессом. Украина подала иск к известному экстрасенсу Анатолию Кашпировскому. За которым много славных дел.

Жительница украинского города Борисполя по имени Светлана вдруг вспомнила историю почти 30-летней давности. Как работала личной помощницей экстрасенса. И обнаружила, что беременна. А в 2020-м поняла, от кого у нее сын 27 лет от роду.  При такой энергетической силе, когда человек врачевал целые стадионы и лечил силой взгляда с телеэкрана, ничего удивительного нет.

Вспомним девяностые, когда телевизор стал не просто окном в открытый мир, а источником настоящего откровения. Где между бесконечной "Санта-Барбарой" и "Рабыней Изаурой" появлялись герои, осененные нездешней силой. Заряжавшие воду, кремы и мази. Но по силе воздействия на аудиторию с Анатолием Кашпировским мало кто мог сравниться.

Но жительница Борисполя фантастический подарок оценила по-своему и решила истребовать у Кашпировского ДНК-тест. После того, как иск из Бориспольского суда был передан в Россию, СМИ сообщили, что известный экстрасенс сейчас проживает в Соединенных Штатах. Учитывая его способности воздействовать на человечество прямо с телеэкрана, может быть, и желанный тест отправить за тысячи километров, на Украину, не составит труда? При помощи телесигнала.

А Светлане из Борисполя можно пожелать только терпения, вдруг окажется, что в действительности все не так, как на самом деле.

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